Против протестующих у ЦИК Грузии применили водометы, есть пострадавшие

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция применила водометы против демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Вечером 8 ноября у избирательной администрации в Тбилиси собрались лидеры разных оппозиционных партий и сотни людей, считающих, что результаты парламентских выборов 31 октября были сфальсифицированы. К ЦИК Грузии митингующие отправились после окончания акции протеста на проспекте Руставели у парламента. Они приняли решение о начале бессрочного пикета у избирательной администрации до назначения повторного голосования. Свое решение они объяснили тем, что власти отказались выполнить ультиматум об отставке председателя ЦИК Тамар Жвания и проигнорировали предложение оппозиции о начале переговоров.

Когда примерно в 21.30 по местному времени несколько десятков демонстрантов подошли к ЦИК, полицейские без предупреждения задействовали водометы. Позже в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к насильственным методам и пытались ворваться в здание ЦИК.

Во второй раз спецсредства были применены примерно в 01.30 9 ноября. Предварительно протестующих предупредили. В общей сложности при разгоне пострадали не менее пяти человек, среди которых оператор телекомпании "Пирвели", у которого поврежден глаз. Некоторые из пострадавших госпитализированы.

Масштабная акция с требованием отставки Жвания и проведения новых выборов днем 8 ноября состоялась и в Батуми. Ближе к ночи протестующие установили палатки у Дома правительства Аджарии. Они до сих пор остаются на месте и заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов. Политики заявляют о массовых нарушениях и фальсификации итогов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования. Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,17%. Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты "Грузинской мечты" - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.-0-