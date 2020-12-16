Против устроивших беспорядки в Кишиневе фермеров возбуждены уголовные дела

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдавская полиция возбудила уголовные дела за нарушение общественного порядка в отношении фермеров, участвовавших в столкновениях с правоохранителями у парламента республики. Об этом говорится в распространенном сообщении Генерального инспектората полиции Молдовы, сообщает ТАСС.

"В результате незаконных действий протестующих пострадали четыре сотрудника МВД, которые получили различные травмы и были госпитализированы. По факту нарушений со стороны участников протеста возбуждено уголовное дело по статьям "злостное хулиганство" и "угроза лицам, находящимся при исполнении должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Протесты фермеров в Кишиневе вылились сегодня в столкновения с полицией, после того как демонстранты, приехав на тракторах к парламенту, попытались прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания. Кроме фермеров в акции участвовали ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье и представители оппозиционных партий, которые добиваются отставки правительства и роспуска парламента. Против протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Сегодня парламент Молдовы обсуждает проект бюджета и налоговую политику на 2021 год. Фермеры требуют увеличить помощь пострадавшим в этом году от засухи, отправить в отставку правительство и распустить парламент. Ранее президент Игорь Додон заявил, что за акциями протеста стоит оппозиция, добивающаяся досрочных выборов.-0-