Противники вакцинации попытались прорваться в телецентр ВВС в Лондоне

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа активистов, выступающих против использования паспортов иммунитета и вакцинации несовершеннолетних от COVID-19, попыталась в понедельник прорваться в телецентр вещательной корпорации ВВС в западной части Лондона, сообщает ТАСС.

"Участники акции протеста, ранее собравшиеся в районе Уайт-сити, прошли через западную часть Лондона. Задержаний не проводилось, однако сотрудники полиции продолжают следить за ситуацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице столичной полиции в Twitter.

Чуть позже в правоохранительных органах проинформировали, что "часть демонстрантов к настоящему моменту разошлась". Небольшая группа активистов по-прежнему находится в центре города на улице Портленд-плейс, где расположена штаб-квартира ВВС. В вещательной корпорации не комментируют ситуацию.

Сегодня днем в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько десятков человек пытаются прорвать полицейское оцепление, чтобы проникнуть в здание телецентра. Они выкрикивают оскорбления и обвиняют правительство страны и ВВС в распространении якобы недостоверной информации о вакцинах и попытках ограничивать свободу людей.

В Соединенном Королевстве доля вакцинированных среди населения страны сейчас одна из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины от коронавируса получили 89% жителей страны старше 18 лет. Полностью вакцинированы 39,5 млн человек - 74,8% взрослого населения.

Правительство принимает различные меры для того, чтобы увеличить число вакцинированных. С сентября для посещения ночных клубов и многих массовых мероприятий необходимо будет предъявлять паспорт вакцинации. На минувшей неделе СМИ королевства сообщали о том, что власти рассматривают возможность ограничить доступ невакцинированных студентов в общежития и на очные занятия в университетах.

Вакцинация в стране пока не является обязательной, однако планируется, что с ноября сотрудники домов престарелых для работы должны будут сделать прививки, чтобы работать с пожилыми людьми. Обсуждается также вопрос о возможности обязательной вакцинации врачей. Беспокойство общественности вызывает то обстоятельство, что при приеме на работу компании начинают отдавать предпочтение вакцинированным кандидатам, которые могут подтвердить свой статус.-0-