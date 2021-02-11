Противостояние США и КНР будет иметь катастрофические последствия для всего мира - Си Цзиньпин

11 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай и США должны восстановить различные механизмы диалога, чтобы точно понимать политические намерения друг друга и избегать недоразумений и просчетов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом.

"Когда Китай и Соединенные Штаты работают вместе, они могут добиться многого на благо обеих стран и мира в целом. Однако противостояние между двумя странами определенно будет иметь катастрофические последствия для обеих стран и всего мира", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что оба народа - китайцы и американцы - и международное сообщество в целом стремятся к прочному и стабильному развитию китайско-американских отношений.

По его мнению, США и Китай должны прилагать совместные усилия в одном направлении - избегать конфронтации, следовать духу взаимного уважения, сосредоточиться на сотрудничестве, работать для стабильного развития китайско-американских отношений.

Таким образом, это может "принести более ощутимые выгоды людям в обеих странах и внести должный вклад в борьбу с пандемией COVID-19, способствовать восстановлению мировой экономики и поддержанию мира и стабильности в регионе", считает Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что, хотя обе стороны могут расходиться по некоторым вопросам, крайне важно проявлять взаимное уважение, относиться друг к другу как к равному, а также урегулировать разногласия конструктивным образом.

По словам Си Цзиньпина, внешнеполитические ведомства Китая и США могут углубить коммуникацию по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также по важным региональным и международным делам. Он предложил установить более тесные контакты между экономическими, финансовыми и правоохранительными ведомствами, а также армиями двух стран.

Президент США Джозеф Байден, со своей стороны, отметил, что США и Китай должны избегать конфликтов и они могут работать вместе над изменением климата и многими другими проблемами. По его словам, американская сторона готова к откровенному и конструктивному диалогу с китайской стороной в духе взаимного уважения и для улучшения взаимопонимания.

Они оба согласились, что их телефонная беседа станет позитивным сигналом для всего мира, и стороны будут поддерживать тесное общение по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.-0-