Протоколы шифрования в интернете не должны мешать борьбе с терроризмом - Еврокомиссия

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протоколы шифрования данных в интернете очень важны, но они не должны препятствовать спецслужбам бороться с терроризмом. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции в Брюсселе, представляя новые предложения Еврокомиссии (ЕК), касающиеся борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

"Протоколы шифрования крайне важны для работы интернета, но мы не можем допустить, чтобы террористический контент был скрыт шифрованием. Мы должны найти баланс между использованием шифрования и способностью спецслужб противодействовать террористам", - заявила она.

Илва Йоханссон подчеркнула, что Еврокомиссия предлагает наделить Европол расширенными правами доступа к контенту в интернете, а также правом анализа в антитеррористических целях больших массивов данных, которые могут быть слишком велики или сложны для отдельных государств ЕС, чтобы разобраться в них.

Таким образом, Брюссель предлагает разрешить полицейским структурам на наднациональном уровне обрабатывать большие массивы данных европейских и иностранных граждан в рамках борьбы с терроризмом, радикальными идеологиями и распространением детской порнографии.

Еврокомиссия также намерена обязать операторов интернет-платформ во внесудебном порядке удалять любой террористический контент в течение часа после его обнаружения. Фактически ЕК намерена наказывать платформы за появление террористического контента и поощрять удаление этого контента на уровне алгоритмов.-0-