Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался в среду во время испытаний в штате Техас. Трансляция велась на сайте американской компании SpaceX, сообщает ТАСС.

Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17.45 по времени восточного побережья США (01.45 четверга по московскому времени). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался.

На странице компании в Twitter отметили, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу.

Тем не менее глава SpaceX Илон Маск высоко оценил результат испытаний. "Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления", - написал он.

В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика. Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом. В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.

В среду компания впервые намеревалась запустить корабль на высоту 12,1 км. Не уточняется, достиг ли SN8 этой высоты.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".-0-