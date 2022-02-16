"Проверила, вторгаемся - не вторгаемся". Захарова начала брифинг с шутки на тему номер один в западных СМИ

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня начала свой еженедельный брифинг с шутки на тему постоянно муссируемых в западных СМИ сообщений о датах якобы вторжения России в Украину, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Извините, что немного задержалась. Проверяла, вторгаемся - не вторгаемся. Нет, не вторгаемся", - сказала Мария Захарова.

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