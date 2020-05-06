Провинцию Хубэй в дни майских каникул посетили более 7 млн туристов

6 мая, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В дни майских каникул провинцию Хубэй в Центральном Китае посетили 7,35 млн туристов, сообщило Управление культуры и туризма региона.

Доход от туризма за пять дней каникул составил 2,45 млрд юаней (около $345 млн). Эти цифры оказались значительно ниже показателей прошлого года, тем не менее они указывают на уверенное восстановление отрасли в провинции, наиболее пострадавшей от недавней вспышки коронавирусной инфекции.

С 2 мая уровень экстренного реагирования на угрозу эпидемии COVID-19 в провинции Хубэй был снижен с наивысшего до второго по серьезности.-0-