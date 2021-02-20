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20 февраля 2021, 14:56

Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России

Фото ТАСС
Фото ТАСС

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщает ТАСС по итогам брифинга главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", - сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

"Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Случаи передачи нового типа вируса птичьего гриппа от человека к человеку не зафиксированы. Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку - он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время. Это научное открытие наших ученых, института "Вектор" Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином, высоком уровне противодействия и профилактики. Время для этого у нас сегодня есть", - подчеркнула главный санитарный врач России.

Она также сообщила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.-0-

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