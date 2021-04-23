Птичий грипп в Польше: 6 млн птиц будут уничтожены

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная вспышка птичьего гриппа подтипа H5N8 зафиксирована в Польше - будут уничтожены 6 млн кур, гусей, индюшек и уток, сообщает радио RMF24.

"Мы впервые сталкиваемся с таким серьезным кризисом. До сих пор наибольшее количество очагов составляло 65, а сейчас превышает 200", - сказал президент Польской ассоциации селекционеров и птицеводов Анджей Даниелак.

Эпидемия птичьего гриппа началась в Польше в конце ноября 2020 года. Всего с 1 января по 19 апреля 2021 года в стране были зарегистрированы 202 вспышки птичьего гриппа подтипа H5N8. Большинство очагов находятся в Великопольском воеводстве, где насчитывается более 1,5 млн птиц, и в Мазовецком воеводстве, где более 3,7 млн голов. Эпидемия уже зафиксирована в 15 провинциях из 16. Птичий грипп поражает все виды домашней птицы: бройлеров, кур-несушек, уток, индеек и гусей. Из-за вспышек вируса некоторые птицефабрики закрылись, а другие находятся на карантине.

По словам представителей отрасли, последствия птичьего гриппа будут серьезными - экономика страны недополучит миллиарды злотых. В настоящее время ежегодный экспорт продукции этой отрасли приносит стране $13 млрд.

Как сообщает телеканал TVP Info, птичий грипп - чрезвычайно заразное вирусное заболевание домашней птицы, которое может вызывать смертность до 100%. Почти все виды домашних (домашняя птица) и диких свободноживущих птиц восприимчивы к заражению этого вируса, однако степень чувствительности отдельных видов варьируется, куры и индейки наиболее восприимчивы к заболеванию, меньше всего страусы и эму.

Вирус птичьего гриппа может оставаться активным в среде в течение 5 недель. Он чувствительнен к обычно используемым дезинфицирующим средствам, также погибает при термической обработке.

Наиболее вероятным источником заражения домашней птицы является прямой или косвенный контакт с мигрирующими дикими птицами, обычно с водоплавающими. Вирус также может распространяться через зараженный корм, воду, удобрения, подстилку, оборудование и транспорт.

Предыдущая эпидемия гриппа возникла в Польше в декабря 2019 года и январе 2020-го. На тот момент было выявлено 35 вспышек этого заболевания, в основном у уток и индеек. -0-