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17 мая 2020, 10:27

Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о присоединении к США в качестве штата

Фото time.com
Фото time.com

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Univision.

Отмечается, что референдум пройдет одновременно с местными выборами. Это не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования. Окончательное решение за Конгрессом США.

Пуэрто-Рико было аннексировано США во время испано-американской войны 1898 года. На данный момент пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Остров получает значительную помощь из федерального бюджета Соединенных Штатов.-0-

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