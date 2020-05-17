Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о присоединении к США в качестве штата

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Univision.

Отмечается, что референдум пройдет одновременно с местными выборами. Это не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования. Окончательное решение за Конгрессом США.

Пуэрто-Рико было аннексировано США во время испано-американской войны 1898 года. На данный момент пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Остров получает значительную помощь из федерального бюджета Соединенных Штатов.-0-