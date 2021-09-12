Путин 13 сентября посетит основной этап учений "Запад-2021"

12 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап совместных учений Беларуси и России "Запад-2021" на полигоне Мулино. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По информации пресс-службы, в ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Вооруженных сил Беларуси, Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
Совместные стратегические учения Беларуси и РФ "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах двух стран.-0-