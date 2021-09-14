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14 сентября 2021, 12:08

Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС по видеосвязи из-за режима самоизоляции

Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА
Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин будет участвовать в предстоящих в Душанбе саммитах ОДКБ и ШОС по видеосвязи из-за режима самоизоляции. Об этом проинформировал глава российского государства сегодня в телефонном разговоре с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, - отметили в Кремле. - С учетом этого Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи".

Президенты России и Таджикистана обсудили также некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.-0-

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