Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС по видеосвязи из-за режима самоизоляции

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин будет участвовать в предстоящих в Душанбе саммитах ОДКБ и ШОС по видеосвязи из-за режима самоизоляции. Об этом проинформировал глава российского государства сегодня в телефонном разговоре с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, - отметили в Кремле. - С учетом этого Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи".

Президенты России и Таджикистана обсудили также некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.-0-