Путин: действия властей в регионах направлены на то, чтобы предотвратить локдаун

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия, предпринимаемые властями в некоторых регионах России, направлены на то, чтобы избежать введения локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения", - сказал президент РФ.

По его словам, для того, чтобы не было локдауна, в ряде регионов и вводят такие нормы, как обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

Владимир Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации. При этом президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации. "Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации", - сказал глава государства.

Владимир Путин также сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V". "Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V", - сказал президент России.

Он отметил, что в России зарегистрированы четыре "высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные" вакцины. "Надеюсь, что предубеждения некоторых наших граждан будут проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться", - добавил Владимир Путин.

По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было. "Сейчас свыше 20 млн, 23 млн, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения там AstraZeneca или Pfizer", - сообщил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что в вопросах прививок нужно руководствоваться не слухами, а словами специалистов.-0-

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