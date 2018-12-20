Путин: экономика России адаптировалась к функционированию в условиях санкций

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономика России адаптировалась к функционированию в условиях санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша экономика адаптировалось к внешним ограничениям", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что после введения странами Запада санкций против России в 2015 году российская экономика сократилась на 2,5% - меньше, чем после последнего мирового кризиса. При этом, считает президент России, в этой цифре только треть - влияние непосредственно санкций, остальное сокращение произошло из-за снижения цен на нефть. Одновременно он указал, что санкции отражаются не только на российской экономике, но и на странах, которые ввели эти ограничения: у них падает торговля, сокращаются рабочие места. "Санкции всем наносят ущерб", - констатировал Владимир Путин.

Вместе с тем он указал, что наряду с негативными последствиями санкций есть и плюсы. "Это заставило нас включить мозги", - заметил он, пояснив, что санкции оказали позитивное влияние на развитие в России машиностроения, сельского хозяйства и других отраслей.

Владимир Путин напомнил, что практически всю свою историю, в том числе в XIX веке, Россия жила в условиях различных ограничений. "Это связано с ростом могущества России, повышением ее конкурентоспособности", - полагает он.-0-