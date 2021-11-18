Путин: Европа использует миграционный кризис для давления на Минск

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, но забывает про собственные гуманитарные обязательства. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом они забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", - сказал российский лидер.

Владимир Путин также раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми на польско-белорусской границе. "Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову - детей жалко. Маленькие дети там, но нет - поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом", - отметил Владимир Путин.-0-