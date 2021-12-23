Путин: ФРС США придется что-то делать с разгоном инфляции из-за печатания денег

23 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Федеральной резервной системе (ФРС) США "придется что-то делать" с разгоном инфляции из-за увеличения интенсивности печатания денег, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Влияние роста социальных расходов является одним из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности, подчеркнул президент РФ. "Во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков. Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках", - сказал глава российского государства.

"Если взять ведущую экономику мира - Соединенные Штаты, то у них инфляция, по-моему, уже 6,2% при целевом показателе в 2%. То есть у них в три раза инфляция превысила целевой показатель. У нас она тоже большая - 8%. У нас целевой показатель был 4%, то есть в два раза увеличена по сравнению с целевым показателем, а у них в три. И это серьезное дело. Я думаю, что ФРС придется что-то делать", - отметил Владимир Путин.

Годовая инфляция в США в ноябре 2021 года ускорилась до 6,8% против 6,2% в октябре. Таким образом, в ноябре темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года.-0-