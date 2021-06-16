Путин и Байден на встрече в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - пройдут сегодня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Начало саммита запланировано на 13.35 по местному времени (14.35 по минскому времени), сообщает ТАСС.

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. На встречу отведено около четырех-пяти часов, но реальная продолжительность саммита в Женеве будет зависеть от настроя лидеров и хода дискуссии. По завершении переговоров лидеры дадут отдельные пресс-конференции.

Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Инициатива проведения саммита исходила от Вашингтона. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии саммита отметил необходимость "разобрать все завалы" в двусторонних отношениях. "Наша дипсобственность, невозможность работы сотрудников наших, отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее… Это все нужно наверстывать, это все нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", - подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также заявил о необходимости срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями. "Да, договор (СНВ-3) был продлен, было принято политическое решение администрации Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что это будет комплексный, очень сложный разговор.

Ожидания от саммита

Встреча президентов России и США не обещает прорывов, но может стать отправной точкой для возобновления взаимодействия двух стран по разным вопросам. Готовность к диалогу в преддверии сегодняшнего саммита в Женеве выражали обе стороны. "У нас двусторонние отношения деградировали до самой низкой планки за последние годы", - сказал российский лидер в интервью американскому телеканалу NBC. "Я думаю, он прав, это низшая точка", - ответил Джо Байден на просьбу прокомментировать эти слова Владимира Путина.

Российский лидер ранее выражал надежду, что встреча в Женеве 16 июня пройдет в позитивном ключе, однако признавался, что не ожидает "ничего прорывного в российско-американских отношениях". Целью предстоящего саммита Путин видит восстановление контактов и налаживание прямого диалога. По его словам, стратегическая стабильность, региональные конфликты, тема экологии и сотрудничество в области экономики - это те вопросы, где стороны могут эффективно работать. Если после саммита удастся создать механизмы российско-американского взаимодействия по всем этим направлениям, то уже можно будет считать, что встреча прошла недаром, сказал ранее Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Байден тоже высказывал мнение, что есть множество сфер, в которых Россия и США могли бы конструктивно взаимодействовать. "Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности и поддержанию договоренностей по контролю над вооружениями, - сказал президент США 9 июня, выступая перед американскими военными в Великобритании. - Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность".-0-