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13 апреля 2021, 20:33

Путин и Байден обсудили по телефону возможность личной встречи

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили по телефону возможность личной встречи в ближайшие месяцы, сообщили в Кремле и Белом доме, информирует ТАСС.

Этот разговор стал для глав государств вторым с момента вступления Джо Байдена в должность, первый состоялся 26 января. Как подчеркнули в пресс-службе российского лидера, на этот раз инициатором беседы стал президент Соединенных Штатов.

В Белом доме заявили, что Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". В Кремле подтвердили предложение американского президента "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".

Сообщается, что Путин и Байден выразили готовность продолжать диалог "по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности", а американский президент высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и налаживании "стабильного и предсказуемого взаимодействия" по некоторым проблемам, включая иранскую ядерную программу, отметили в пресс-службе Кремля.

В сообщении Белого дома подтверждается желание Джо Байдена построить "стабильные и предсказуемые отношения с Россией" и продолжить диалог по стратегической стабильности. Вместе с тем в нем говорится, что американский лидер "ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов".

Как утверждают в Белом доме, американский президент выразил обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и призвал к "деэскалации напряженности". Он также подчеркнул приверженность Вашингтона "суверенитету и территориальной целостности Украины".

В Кремле отметили, что Владимир Путин изложил Джо Байдену свои подходы к политическому урегулированию.

Также в Кремле проинформировали, что Джо Байден подтвердил приглашение Владимира Путина на саммит по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.-0-

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