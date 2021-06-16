Путин и Байден прибыли на виллу Ла-Гранж в Женеве для проведения саммита

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден прибыли на виллу Ла-Гранж в Женеве, где сегодня пройдет саммит Россия - США, сообщает ТАСС.

Как ожидается, трое лидеров выйдут для совместного фотографирования, президент Швейцарии Ги Пармелен выступит с кратким приветственным словом в адрес своих гостей, после чего Путин и Байден отправятся на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки.

Ранее сообщалось, что на встречу отведено около четырех-пяти часов, но реальная продолжительность саммита в Женеве будет зависеть от настроя лидеров и хода дискуссии. По завершении переговоров лидеры дадут отдельные пресс-конференции.

Это первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Инициатива проведения саммита исходила от Вашингтона. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.-0-