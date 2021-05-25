Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве. Информация об этом размещена на сайте Кремля, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент России Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом США Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - отмечается на сайте Кремля.-0-