Путин и Эрдоган в Москве постараются найти пути выхода из идлибского кризиса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 марта 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:45 Электрификацию участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров планируется завершить до конца 2021 года Общество
10:35 Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах Политика
10:30 Хулиганы разрисовали стены на станции метро "Акрополь" в Афинах В мире
10:27 Международная федерация хоккея не планирует отменять или переносить мировое первенство - Гончаров Спорт
10:22 У двух жителей Мозыря изъяли более 65 г марихуаны Происшествия
10:18 Могилевчанку будут судить за попытку убийства ребенка Происшествия
10:18 Новые легковушки пополнили автопарк Могилевской областной структуры ДОСААФ Регионы
10:10 Савиных: белорусские депутаты открыты к диалогу с Европарламентом Политика
10:09 МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр Спорт
09:58 Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан Общество
09:55 Проценты по кредитам деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий уплатят из бюджета Экономика
09:50 Путин и Эрдоган в Москве постараются найти пути выхода из идлибского кризиса В мире
09:37 Премьеру о современной женщине покажет Могилевский драмтеатр Афиша
09:36 Брестчанин обманом завладел мобильными телефонами на Br8,5 тыс. Происшествия
09:33 Неизвестные взломали электронную почту РНПЦ и Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии Происшествия
09:26 Из-за коронавируса школы закрыты уже в 15 странах - ЮНЕСКО В мире
09:26 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Чехии и Словакии из-за птичьего гриппа Экономика
09:00 Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города! Общество
08:54 Акцию "Выбираем студотряд" проведут в Брестской области Регионы
08:50 Увидеть краски весны можно на выставке в Национальной библиотеке Культура
08:45 "Женщин года Минщины" наградят в Молодечно Регионы
08:42 Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет В мире
08:28 Национальный исторический музей приглашает на вечер памяти художника Николая Селещука Культура
08:18 Движение на 9-м км трассы Минск - Витебск сегодня ограничат Регионы
08:16 В Могилеве сотрудники ГАИ поздравят женщин-водителей с 8 Марта Регионы
08:08 В Витебске участницы "Королевы Весны" один день проведут в армии Регионы
07:57 Выставка вышивки открывается в Гомеле Регионы
07:48 Этап КМ по биатлону стартует в чешском Нове-Место Спорт
07:30 Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223 В мире
07:22 Обладателей молодежной премии "За Дело" назовут в Минске Регионы
Все новости
Все новости
В мире
05 марта 2020, 09:50

Путин и Эрдоган в Москве постараются найти пути выхода из идлибского кризиса

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото ТАСС
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото ТАСС

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня в Кремле переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетит в Москву на фоне резко обострившейся ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

"Ожидания от переговоров - выйти на единое понимание предтечи этого кризиса в Идлибе, причин кризиса, пагубности его последствий и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения", - сказал журналистам 4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом, сохраняя при этом приверженность сочинским договоренностям и придавая большое значение взаимодействию с турецкими партнерами.

Турецкий лидер 4 марта сообщил журналистам, что ожидает от переговоров в Москве скорого установления режима прекращения огня. До этого он заверял, что у Турции нет видов на сирийскую территорию и стремления закрепиться там. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте республики с комментариями по текущей ситуации в Идлибе, заявил, что турецкие войска будут продолжать действовать в провинции в рамках международного права и достигнутых ранее договоренностей в астанинском и сочинском форматах. Кроме того, по его словам, в Анкаре ожидают, что Россия ради исполнения сочинских соглашений окажет имеющееся у нее влияние на власти Сирии.

Как утверждают турецкие СМИ, непосредственно перед началом переговоров двух лидеров в формате тет-а-тет могут состояться контакты в составе делегаций, которые вновь обозначат свои ожидания по ситуации в сирийском Идлибе. Как предполагается, Турция намерена добиваться того, чтобы сирийские войска перестали возвращать под контроль Дамаска территории в Идлибе. В Анкаре считают, что это условие необходимо, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и предотвратить новые волны беженцев к границе с Турцией. Между тем 3 марта Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг утверждения представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в этой зоне деэскалации.

Близкая к турецкому правительству газета Sabah утверждает, что стороны на переговорах в Москве могут подписать новое соглашение, которое стало бы обновленной версией предыдущего сочинского меморандума.

Ожидания от российско-турецких переговоров на высшем уровне есть и в других столицах. Так, в Берлине рассчитывают, что Путин и Эрдоган определят границы зоны безопасности в Идлибе, где можно будет оказывать гуманитарную помощь, заявила 4 марта заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. 17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе в начале 2020 года. Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Москва переговоры Путин Турция
Новости рубрики В мире
Фото Iefimerida News Хулиганы разрисовали стены на станции метро "Акрополь" в Афинах
Фото AP Из-за коронавируса школы закрыты уже в 15 странах - ЮНЕСКО
Хавьер Перес де Куэльяр. Фото EPA Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Фото AP Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223
Фото Reuters У входа в редакцию интернет-издания на Кипре прогремел взрыв
Фото Daily Mail Елизавета II впервые за много лет вручила награды в перчатках
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Поставки и логистика - Лукашенко собрал совещание по нефти
Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах
ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус по полочкам
Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города!
Топ-новости
Картина дня: День белорусской милиции, эксперты о переписи населения и белорусские мандарины
Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан
Беларусь твердо намерена создать безопасную, эффективную и экологичную атомную отрасль - Румас
Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси
Теплую погоду прогнозируют в Беларуси 5 марта
Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в "Раубичах"
Завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля в Минске
МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр
В Национальном аэропорту Минск станет больше установок дезинфекции
Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси
Конкурс национальных культур, творчества и красоты "Грация International" прошел в Витебске
РЕПОРТАЖ: В Бресте 17-летний селекционер выращивает сотни видов растений
Право на профессиональный риск планируется закрепить в новой редакции закона о здравоохранении
Авария в шахте "Беларуськалия": в Солигорскую ЦРБ направлены врачи областного уровня
БГУ пересмотрел подходы к формированию цены за обучение
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.