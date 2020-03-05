Путин и Эрдоган в Москве постараются найти пути выхода из идлибского кризиса

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня в Кремле переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетит в Москву на фоне резко обострившейся ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

"Ожидания от переговоров - выйти на единое понимание предтечи этого кризиса в Идлибе, причин кризиса, пагубности его последствий и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения", - сказал журналистам 4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом, сохраняя при этом приверженность сочинским договоренностям и придавая большое значение взаимодействию с турецкими партнерами.

Турецкий лидер 4 марта сообщил журналистам, что ожидает от переговоров в Москве скорого установления режима прекращения огня. До этого он заверял, что у Турции нет видов на сирийскую территорию и стремления закрепиться там. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте республики с комментариями по текущей ситуации в Идлибе, заявил, что турецкие войска будут продолжать действовать в провинции в рамках международного права и достигнутых ранее договоренностей в астанинском и сочинском форматах. Кроме того, по его словам, в Анкаре ожидают, что Россия ради исполнения сочинских соглашений окажет имеющееся у нее влияние на власти Сирии.

Как утверждают турецкие СМИ, непосредственно перед началом переговоров двух лидеров в формате тет-а-тет могут состояться контакты в составе делегаций, которые вновь обозначат свои ожидания по ситуации в сирийском Идлибе. Как предполагается, Турция намерена добиваться того, чтобы сирийские войска перестали возвращать под контроль Дамаска территории в Идлибе. В Анкаре считают, что это условие необходимо, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и предотвратить новые волны беженцев к границе с Турцией. Между тем 3 марта Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг утверждения представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в этой зоне деэскалации.

Близкая к турецкому правительству газета Sabah утверждает, что стороны на переговорах в Москве могут подписать новое соглашение, которое стало бы обновленной версией предыдущего сочинского меморандума.

Ожидания от российско-турецких переговоров на высшем уровне есть и в других столицах. Так, в Берлине рассчитывают, что Путин и Эрдоган определят границы зоны безопасности в Идлибе, где можно будет оказывать гуманитарную помощь, заявила 4 марта заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. 17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе в начале 2020 года. Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.-0-