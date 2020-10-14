Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран, сообщает ТАСС.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - сообщила пресс-служба Кремля. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве.

Также Владимир Путин выразил Тайипу Эрдогану серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о дальнейших регулярных контактах по дипломатическим и военным каналам.-0-