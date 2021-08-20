Путин и Меркель провели переговоры в Кремле

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, продолжавшиеся почти три часа, сообщают РИА Новости."Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", - сказал Владимир Путин.В ходе переговоров Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Афганистане."Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", - добавил Путин.Лидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу. Владимир Путин выразил надежду, что с новым руководством Германии удастся продолжить диалог по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Канцлер, в свою очередь, отметила, что нормандский формат - единственный существующий политический механизм для обсуждения спорных тем."В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату", - добавила она.В своей речи Ангела Меркель также указала, что обсудила с российским президентом тему газопровода "Северный поток - 2" и заключенные с США договоренности по этому проекту."Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", - сказала канцлер Германии.Глава правительства Германии в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.-0-