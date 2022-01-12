Путин и Пашинян отметили эффективные скоординированные действия миротворцев ОДКБ в Казахстане

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в телефонном разговоре отметили эффективные скоординированные действия миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, - проинформировали в пресс-службе. - Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике".

Во время разговора обсуждалась также текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.-0-