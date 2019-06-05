Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Москве в рамках государственного визита китайского лидера в Россию, сообщает ТАСС.
Стороны рассмотрели политическое и экономическое сотрудничество, а также затронули вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
По итогам встречи подписаны более 20 документов. Заключены, в частности, договоры по привлечению инвестиций в российскую экономику.
Россия и Китай призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории. Лидеры двух стран назвали Договор о нераспространении ядерного оружия одной из основ современной системы международной безопасности, уникальным международным договором, который гармонично сочетает в себе решение задач нераспространения ядерного оружия, разоружения и равноправного взаимодействия в области освоения мирного атома.
После официальной программы визита Си Цзиньпин отправится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.361 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.218 BYN
|3.225 BYN