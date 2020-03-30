Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и цены на нефть

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор и обсудили борьбу с пандемией коронавируса и ситуацию на рынке нефти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили состояние мирового рынка нефти. "Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - подчеркивается в сообщении.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе, - отметили в Кремле. - Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении".

Также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. "Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов", - отметили в Кремле.-0-