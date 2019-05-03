Путин и Трамп обсудили возможные новые контакты

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По словам Сары Сандерс, стороны обсудили, в частности, возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между Россией, США и Китаем.

Разговор прошел "в позитивном ключе". "Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили КНДР и Венесуэлу", - сказала она.

В Кремле подтвердили факт беседы. "Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе США. "Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также во время разговора было условлено о продолжении контактов на различных уровнях. "Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - заключили в пресс-службе.-0-