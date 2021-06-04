Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии, сообщают РИА Новости.

Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса - расфасовка - в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде начата сегодня вечером с участием по видеосвязи президента России и сербского лидера.

"Для меня большая честь запустить производство вакцины "Спутник V" в Сербии", - заявил Вучич на русском языке.

Директор института "Торлак" доктор Вера Стоилькович отметила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять вакцину "Спутник V", и первой страной в Европе, производящей ее.

Ранее Александр Вучич выразил благодарность России и ее руководству за возможность производства в республике препарата для иммунизации, что, по его словам, послужит не только Сербии, но и другим странам Европы.-0-