Путин и Зеленский беседовали 5-10 минут в формате "один на один"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегаций, которая прошла на полях саммита "нормандской четверки". В общей сложности встреча продлилась около часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5 -10 мин.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

ТАСС также сообщает, что Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами нормандского саммита.-0-