Путин и Зеленский проводят первую двустороннюю встречу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает ТАСС. Переговоры проходят после саммита в "нормандском формате". Путин и Зеленский еще ни разу не встречались.

Хотя протокол отвел на встречу порядка 45 мин, однако, по информации помощника президента России Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками. Главное, по словам Ушакова, обсудить реализацию минских соглашений.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.-0-