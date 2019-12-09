Путин и Зеленский в Елисейском дворце обсуждают совместную декларацию

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Украины Владимир Путин в Владимир Зеленский на проходящей сейчас двусторонней встрече обсуждают совместную декларацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.

По сообщению Елисейского дворца, возобновление переговоров "четверки" состоится за ужином. -0-