Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

По информации пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Лидеры двух государств договорились, что эта работа будет продолжена.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.-0-