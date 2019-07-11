Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.
По информации пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Лидеры двух государств договорились, что эта работа будет продолжена.
Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.-0-
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