Путин: лишь около 10% населения мира привились от коронавируса

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишь около 10% населения мира сделали прививку от коронавируса, а сотни миллионов не имеют доступа к вакцинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин", - сказал российский лидер. Он добавил: помощь странам, у которых нет доступа к вакцинам, со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна.

Владимир Путин подчеркнул, что опасность вспышек эпидемии сохраняется, пока не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса на всех континентах.

Кроме того, президент России заявил, что от российской антиковидной вакцины не зафиксировано ни одного летального исхода.-0-