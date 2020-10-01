Путин, Макрон и Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали Азербайджан и Армению без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС.

"Мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении лидеров стран - сопредседателей Минской группы.

Президенты России, Франции и США считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в совместном заявлении по Нагорному Карабаху глав трех государств.

Президенты также выразили соболезнования семьям погибших в нагорнокарабахском конфликте. "Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых", - говорится в тексте документа.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает, а также сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела с армянской стороны населенных пунктов и боевых позиций Азербайджана погибли военнослужащие, 17 гражданских лиц, ранено более 50 мирных жителей, разрушено свыше 200 домов. Армянская сторона с начала ведения боевых действий потеряла 104 человека (по данным на 30 сентября), при этом 23 человека погибли за минувшие сутки.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-

С начала эскалации в Нагорном Карабахе погибли более 100 человек, включая мирных граждан Генпрокуратура Азербайджана сегодня сообщила о гибели 16 и ранении 55 азербайджанских гражданских лиц с начала эскалации конфликта.