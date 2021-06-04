Путин намерен обсудить с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает, что на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве они должны попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня", - уточнил президент России.

Отношения Москвы и Вашингтона во многом оказались заложниками внутриполитических процессов в США, добавил глава Российской Федерации.

Отвечая на вопрос, ждать ли новых американских санкций в отношении России после встречи лидеров двух стран 16 июня в Женеве, как это было после предыдущего саммита Россия - США в Хельсинки в 2018 году, Владимир Путин подчеркнул: "Это вы у президента США Джо Байдена спросите. Я не знаю. Мы никаких санкций не вводим. Мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем на санкции. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во многом остается загадкой".

Президент указал, что фундаментальные интересы "хотя бы в сфере безопасности и стратегической стабильности, сокращения опасных для всего мира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США".

Путин выразил надежду на то, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы "когда-нибудь закончится".-0-

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