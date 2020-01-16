Путин назначил Мишустина председателем правительства России

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ, сообщает ТАСС.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра одобрила Госдума России.-0-