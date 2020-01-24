Путин назначил на новые должности Козака, Орешкина и Мединского

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава российского государства Владимир Путин подписал сегодня указы, которыми произвел ряд назначений в Администрации Президента РФ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

В частности, бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем главы Администрации Президента. Для этого в структуре администрации введена должность еще одного заместителя главы.

Максим Орешкин, который ранее занимал должность министра экономического развития, назначен помощником Президента. Еще одним помощником Президента стал Владимир Мединский. Ранее он занимал пост министра культуры.-0-