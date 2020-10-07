Путин назвал огромной трагедией события в Нагорном Карабахе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин назвал события в Нагорном Карабахе огромной трагедией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1", сообщает сайт Кремля.

"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать", - заявил российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что многие граждане России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с Арменией и Азербайджаном. "И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас, в России, проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян", - заявил президент России.

Владимир Путин также отметил, что Армения является членом ОДКБ, и у России перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора, которые будут исполняться. "Боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", - сообщил российский лидер.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Число убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-