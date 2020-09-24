Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам этой весны

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию с коронавирусом в России нужно держать под контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что в некоторых странах опять вводят жесткие ограничения и закрывают производства. "У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - сказал Владимир Путин.

"Очень не хотелось бы опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин напомнил, что наступает осень, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется. "Нужно обеспечить безопасность людей", - поручил он.

По словам президента России, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, особое внимание необходимо уделять группам риска. "Далеко не завершена работа, связанная с борьбой с ковидом, с эпидемией. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска", - сказал он.

Президент РФ заявил, что регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска. "Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств", - сказал он, отметив, что имеет в виду и людей с хроническими заболеваниями.

По состоянию на 24 сентября в России выявлены 1 128 836 случаев заражения COVID-19. В течение последней недели число новых инфицированных за сутки превышает 6 тыс. С момента вспышки в РФ скончались 19 948 зараженных.-0-