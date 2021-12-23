Путин не исключает блокировки иностранных IT-сервисов в случае игнорирования законов РФ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не хочет прибегать к крайней мере воздействия на нарушителей российского законодательства - блокировке иностранных IT-сервисов, однако такие меры нельзя исключать в случае дальнейшего игнорирования требований законов РФ. Такую позицию глава государства обозначил на большой пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинились нашему законодательству, - подчеркнул Владимир Путин. - Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества".

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые будут обязаны открыть в России представительства по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года. Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, иностранные лица по закону приобретают ряд обязанностей.

Так, им необходимо разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с пользователями из РФ, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица должны ограничивать доступ к нарушающей российское законодательство информации.-0-