Путин: нужно постараться избежать повторных ограничений из-за коронавируса

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - сказал Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Он отметил, что впереди осенне-зимний период, а это время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ. "По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать и учесть все эти риски", - добавил президент РФ.

По его словам, к этому надо подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причем в полном объеме, без каких-либо сбоев.

Владимир Путин также констатировал снижение числа заражений коронавирусом в РФ, но предупредил, что ситуация может качнуться в любую сторону. "В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиков значений мая", - сказал он.-0-

Российская вакцина против COVID-19 находится на стадии госрегистрации Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от COVID-19, созданная центром Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.