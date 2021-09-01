Путин о 20-летнем присутствии США в Афганистане: одни трагедии и потери

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон 20 лет пытался внедрять свои стандарты в Афганистане, но результатом стали только трагедии и потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, "цивилизовывать" людей, которые живут там. А по сути, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат - одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это сделал, и для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана", - констатировал глава российского государства.

Государства должны цивилизованно оказывать помощь другим странам, навязать извне ничего нельзя, добавил Владимир Путин.

"Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии - в самом широком смысле - жизни этих людей. Должен подходить с уважением к их традиции. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего", - подчеркнул президент РФ, говоря о причинах произошедшего.

По его словам, необходимая ситуация "должна созреть". "А если кто-то хочет, чтобы она созрела быстрее, качественнее, надо помогать людям. Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом, аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша", - указал Владимир Путин.-0-