Путин объявил о повышении ставки налога на доходы более 5 млн российских рублей в год

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России с 1 января 2021 года ставка налога на доходы граждан, превышающие 5 млн российских рублей в год, будет повышена с нынешних 13% до 15%. Полученные от этого дополнительные бюджетные средства будут направлены на детское здравоохранение заявил президент РФ Владимир Путин сегодня в телевизионном обращении к россиянам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год", - сказал Владимир Путин. При этом он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн российских рублей в год. По его словам, это даст бюджету порядка 60 млрд российских рублей.

"Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", - подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что может показаться несправедливым, что граждане с разным уровнем доходов платят одинаковый налог - 13%. Президент РФ напомнил, что плоская шкала налогообложения позволила увеличить собираемость налогов, а увеличившиеся сборы государство смогло потратить на социальные нужды. "Так что, оказывается, справедливость тут ни при чем", - заметил он. Теперь же, когда система сбора налогов отлажена, по словам Владимира Путина, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано.-0-