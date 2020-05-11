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11 мая 2020, 16:27

Путин объявил о завершении 12 мая единого режима нерабочих дней в России

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11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня в телевизионном обращении к россиянам объявил о завершении 12 мая единого режима нерабочих дней в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всей экономики завершается", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ напомнил, что более шести недель в России длился введенный из-за коронавируса нерабочий режим. По его словам, эта экстраординарная мера позволила повысить готовность системы здравоохранения: число больничных коек для лечения больных COVID-19 было увеличено с 29 тыс. до 130 тыс., сформирован запас необходимого оборудования и техники. "Как показал мировой опыт, перегрузка, неготовность систем здравоохранения стали причиной высокой смертности", - указал Владимир Путин. Кроме того, по его словам, в России были значительно наращены масштабы тестирования на коронавирус, что дает возможность выявлять заболевание на ранних стадиях. "Все эти меры позволяют переходить к следующему этапу - поэтапному выходу из режима ограничений", - подчеркнул президент России. Он добавил, что этот выход должен происходить с учетом всех необходимых мер безопасности.

"С 12 мая, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления базовых сфер экономики: промышленности, строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых", - отметил президент России. При этом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания ограничительные меры будут сохранены. Исключается также проведение всех массовых мероприятий, а на предприятиях продолжит действовать особый санитарный режим. Также президент РФ объявил, что полномочия глав регионов по выработке мер по ограничениям на своих территориях продлеваются.

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Охарактеризовав ситуацию как непростую, президент РФ поручил правительству подготовить меры помощи гражданам и отметил, что они будут вынесены на обсуждение на отдельном совещании до конца мая.

В России первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 30 марта до 5 апреля. Затем нерабочий период продлевался еще дважды: сначала до 30 апреля, потом - до 11 мая.

По всей стране нерабочий режим сочетался с режимом самоизоляции и другими ограничениями, которые вводятся региональными властями и варьируются в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субъекте федерации. В настоящее время в Москве и во многих других регионах режим самоизоляции продлен, в некоторых случаях - до конца мая или на более поздний срок. В Москве по 31 мая останутся закрытыми предприятия сферы услуг и торговли (кроме продовольственных магазинов), а также учреждения культуры, образования и спорта, парки и скверы. Кроме того, теперь в транспорте и магазинах жители Москвы должны будут носить маски и перчатки. Масочный режим уже установлен или начнет действовать в ближайшее время в большинстве регионов России.

В то же время регионы вводят и некоторые послабления. Например, в Хабаровском крае разрешили прогулки в 500 м от дома, в Курской и Томской областях позволили заниматься спортом на улице. В части регионов с 12 мая сможет возобновить работу большинство организаций, но останутся закрытыми развлекательные учреждения и общепит. В Москве с 12 мая разрешена работа строительных и промышленных предприятий.

По данным оперативного штаба, число случаев новой коронавирусной инфекции в России за последние сутки выросло на 11 656, что стало рекордным показателем. Общее число выявленных инфицированных составило 221 344. По этому показателю Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь США и Испании и обогнав за последние сутки Италию и Великобританию. Общее число скончавшихся от COVID-19 в России достигло 2009.-0-

Россия заняла третье место в мире по числу заразившихся COVID-19Россия заняла третье место в мире по числу заразившихся COVID-19
По последним данным, число заразившихся в России выросло за последние сутки на 11656 и достигло 221344. В Великобритании власти сообщали о 219183 инфицированных, в Италии - о 219070. При этом Великобритания и Италия еще не публиковали сведения по состоянию на 11 мая.

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