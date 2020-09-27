Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - говорится в сообщении пресс-службы.-0-