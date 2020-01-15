Путин официально принял отставку правительства

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Правительстве Российской Федерации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
"В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью 2 статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Согласно документу, временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ возложено на Дмитрия Медведева.
"Поручить правительству Российской Федерации исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства", - отмечается в указе.
Как сообщалось, Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.-0-