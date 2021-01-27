Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прогнозирует, что противоречия в мире могут нарастать практически во всех сферах. Об этом он заявил, выступая на "давосской неделе" в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий", - заявил глава российского государства. По его мнению, такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах.

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике, которые начали формироваться еще до нее, считает Путин. "Трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - заявил глава российского государства.

Владимир Путин отметил резкую поляризацию общественных взглядов, рост популизма и радикализма в мире из-за кризиса прежних моделей экономического развития и социального расслоения. "Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах", - сказал глава российского государства. По его мнению, это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей.

Глобальный военный конфликт в нынешнюю эпоху привел бы к концу цивилизации, считает Владимир Путин. Он отметил, что неспособность и неготовность разрешать по существу международные проблемы в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны.

"Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень надеюсь", - сказал Владимир Путин, пояснив, что такой конфликт означал бы конец цивилизации. "Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось", - подчеркнул президент.

Попытки обвинить во внутренних проблемах другие страны повышают риски одностороннего применения военной силы, отметил российский лидер. "Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер - подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность", - предостерег Владимир Путин.

Он заметил, что имеет в виду применение силы "под тем или иным надуманным предлогом". "Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить", - заключил он.

Эпоха попыток выстроить однополярный мир уже миновала, считает российский лидер. "Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, - эта эпоха завершилась. Да собственно она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло", - сказал Владимир Путин.

Он также заявил, что глобальные институты не всегда справляются с новыми вызовами, но это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен. "Нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения в глобальной экономике, торговле. Я уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают не лучшие времена, мы на различных саммитах это постоянно говорим. Эти институты создавались в другую эпоху, и отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно трудно. Но хотел бы подчеркнуть, что это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен", - сказал он.

Президент РФ указал на то, что эти структуры обладают уникальным опытом работы с большим, во многом нереализованным потенциалом, и его нужно аккуратно адаптировать к современным реалиям, "но еще рано выбрасывать на свалку истории".

"Цифровые гиганты" сейчас играют большую роль в жизни общества и по ряду направлений уже конкурируют с государствами, заявил президент России. "Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании, - заметил Владимир Путин. - Это уже не просто гиганты какие-то экономические - по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами".

Президент РФ считает, что в переломные моменты страны должны объединять усилия на судьбоносных направлениях, несмотря на имеющуюся конкуренцию. "Конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались и не прекращаются никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация", - констатировал глава российского государства. При этом он уверен, что в переломные моменты это не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях.

"Мне представляется, что сейчас именно такой период. Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточится не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для международного сообщества. Тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века", - подчеркнул российский лидер.-0-