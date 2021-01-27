Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:59 Председателем Молодежного совета профсоюза медиков стал врач-нейрохирург Общество
15:58 На входе в Национальный аэропорт Минск пассажирам будут измерять температуру Общество
15:52 Гражданин России в Гродно совращал несовершеннолетних: он объявлен в розыск Происшествия
15:43 В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров Происшествия
15:42 В Польше произошла первая кража вакцины от COVID-19 В мире
15:38 Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике В мире
15:35 ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год Общество
15:27 В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры Общество
15:25 ФОТОФАКТ: В Гродно устраняют последствия циклона "Ларс" Регионы
15:19 Информация о задержании прокурора Витебска Романовского не соответствует действительности - Генпрокуратура Общество
15:18 Для предприятия "Экзон-Глюкоза" ищут стратегического инвестора Экономика
15:13 Развитие строительной отрасли и системы медобслуживания: Кухарев рассказал о планах на пятилетку Регионы
15:11 Черный снег в Полоцке: специалисты возьмут пробы в местной котельной Регионы
15:10 Возможностью удаленно продлить сертификат ЭЦП в январе воспользовались более 500 человек Общество
15:10 Гаражных воров задержали в Житковичах Происшествия
14:58 Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей Регионы
14:50 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143 Общество
14:45 Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор Экономика
14:40 В Ивьевском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся - водитель погиб Происшествия
14:34 Индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону выиграла полька Моника Хойниш-Старега Спорт
14:29 НАН рассчитывает провести Фестиваль науки - 2021 в очном формате Общество
14:28 В Германии добровольцев учат делать тесты на коронавирус В мире
14:19 За незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО - российский сенатор В мире
14:06 Жителя Орши приговорили к двум годам колонии за кражу норковой шубы Происшествия
14:02 Экономический суд Брестской области прекратил дело о банкротстве ОАО "Мокраны" Регионы
13:56 Ученые обнаружили руины старинного порта у побережья Сирии В мире
13:55 Центр реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске вернулся к обычному режиму работы Регионы
13:54 В Беларуси зарегистрировали собственную породу коров Экономика
13:39 Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин В мире
13:34 Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ В мире
Все новости
Все новости
В мире
27 января 2021, 15:38

Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прогнозирует, что противоречия в мире могут нарастать практически во всех сферах. Об этом он заявил, выступая на "давосской неделе" в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий", - заявил глава российского государства. По его мнению, такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах.

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике, которые начали формироваться еще до нее, считает Путин. "Трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - заявил глава российского государства.

Владимир Путин отметил резкую поляризацию общественных взглядов, рост популизма и радикализма в мире из-за кризиса прежних моделей экономического развития и социального расслоения. "Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах", - сказал глава российского государства. По его мнению, это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей.

Глобальный военный конфликт в нынешнюю эпоху привел бы к концу цивилизации, считает Владимир Путин. Он отметил, что неспособность и неготовность разрешать по существу международные проблемы в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны.

"Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень надеюсь", - сказал Владимир Путин, пояснив, что такой конфликт означал бы конец цивилизации. "Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось", - подчеркнул президент.

Попытки обвинить во внутренних проблемах другие страны повышают риски одностороннего применения военной силы, отметил российский лидер. "Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер - подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность", - предостерег Владимир Путин.

Он заметил, что имеет в виду применение силы "под тем или иным надуманным предлогом". "Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить", - заключил он.

Эпоха попыток выстроить однополярный мир уже миновала, считает российский лидер. "Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, - эта эпоха завершилась. Да собственно она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло", - сказал Владимир Путин.

Он также заявил, что глобальные институты не всегда справляются с новыми вызовами, но это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен. "Нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения в глобальной экономике, торговле. Я уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают не лучшие времена, мы на различных саммитах это постоянно говорим. Эти институты создавались в другую эпоху, и отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно трудно. Но хотел бы подчеркнуть, что это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен", - сказал он.

Президент РФ указал на то, что эти структуры обладают уникальным опытом работы с большим, во многом нереализованным потенциалом, и его нужно аккуратно адаптировать к современным реалиям, "но еще рано выбрасывать на свалку истории".

"Цифровые гиганты" сейчас играют большую роль в жизни общества и по ряду направлений уже конкурируют с государствами, заявил президент России. "Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании, - заметил Владимир Путин. - Это уже не просто гиганты какие-то экономические - по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами".

Президент РФ считает, что в переломные моменты страны должны объединять усилия на судьбоносных направлениях, несмотря на имеющуюся конкуренцию. "Конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались и не прекращаются никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация", - констатировал глава российского государства. При этом он уверен, что в переломные моменты это не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях.

"Мне представляется, что сейчас именно такой период. Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточится не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для международного сообщества. Тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века", - подчеркнул российский лидер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Путин Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото РАР В Польше произошла первая кража вакцины от COVID-19
Фото Picture Alliance В Германии добровольцев учат делать тесты на коронавирус
Андрей Климов. Фото ТАСС За незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО - российский сенатор
Фото Севастопольского государственного университета Ученые обнаружили руины старинного порта у побережья Сирии
Скриншот из сериала "Молодежка" Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
Фото ТАСС Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год
Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
Развитие строительной отрасли и системы медобслуживания: Кухарев рассказал о планах на пятилетку
В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
Макей: Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма
Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси
Белорусский рубль на торгах 27 января ослаб к трем основным валютам
Культура имеет значение! Для экономического развития - комментарий
Шило: от Молодежного совета ожидаем предложений по совершенствованию системы здравоохранения
Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах"
"Поток пациентов значительно снизился" - врач-инфекционист минской поликлиники
Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.