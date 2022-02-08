Путин: озабоченности России в предложениях о гарантиях безопасности проигнорировали

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин констатировал, что центральные озабоченности Москвы в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы. Такое заявление глава российского государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

"В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", - сообщил Владимир Путин. Он напомнил, что "данные предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия - НАТО".

По словам российского президента, "центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах".

Владимир Путин назвал политику "открытых дверей" НАТО вольной интерпретацией принципов безопасности со стороны США и ряда других стран. "Эта политика "открытых дверей" - мы дискутировали на этот счет со многими партнерами - достаточно вольная и, на наш взгляд, нужная исключительно Соединенным Штатам и отдельным членам НАТО интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах положения, основополагающего принципа равной и неделимой безопасности", - констатировал глава российского государства.

Владимир Путин напомнил, что этот принцип "включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".

При этом он отметил, что Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО - мирная и сугубо оборонительная организация. "В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств. Я имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, соответствующую военную масштабную операцию в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН. Это мероприятие далекое от того, что могла бы осуществлять мирная организация", - полагает Владимир Путин.

Он также считает непонятным, на каких основаниях перемещения российских войск по территории России пытаются выставить угрозой соседним странам. "Сами же страны - участницы НАТО под этот аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии, направляют военных специалистов и инструкторов", - продолжил Владимир Путин.

Он напомнил, что в военной стратегии НАТО Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. "Нас НАТО обозначила как противника. Причем, придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как размещать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные маневры и учения", - заключил Владимир Путин.

Президент РФ также заявил, что утверждения об "агрессивном поведении Москвы" не соответствуют здравой логике, так как это именно НАТО подошла к границам России, а не наоборот. "Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО", - подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер указал, в частности, и на опасность принятия Украины в НАТО. Он напомнил, что европейские страны, в том числе Франция, считают Крым частью Украины, а Москва - частью России. "Если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник, что возможно возвращение Крыма военным путем, представьте, что Украина - член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что обеспокоенность РФ "продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью".-0-