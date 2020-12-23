Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным, сообщает РБК.

Предложение внес на рассмотрение лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Владимир Путин отметил, что на федеральном уровне сделать 31 декабря выходным нельзя. Но порекомендовал регионам принять соответствующее решение.

"Что касается 31 декабря - отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше - одним меньше", - сказал президент.-0-